Flammen in Stutensee: Abbrennende Scheune sorgt für sechsstelligen Sachschaden

Die sonntägliche Mittagsruhe in Stutensee-Spöck wurde gestern von einer aufsteigenden Rauchsäule gestört. Durch bisher nicht abschließend geklärte Gründe kam es nämlich zu einem Scheunenbrand, der um ein Haar auf die Wohngebiete übergesprungen wäre. Nur durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnten weitere Schäden verhindert werden. Ursache und bestehendes Schadensausmaß werden derzeit untersucht.

Aus bislang unklarer Ursache kam es am Sonntag gegen 13:30 Uhr zu einem Brand in einer Scheune in der Adlerstraße in Stutensee-Spöck, wie die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung bestätigt. Durch die schnelle Ausbreitung des Feuers geriet der Dachstuhl der Scheune, in welcher ein Traktor abgestellt war, in Vollbrand. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die beiden angrenzenden Wohnanwesen verhindert werden.

Der Gesamtschaden wird auf zirka 110.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden vom Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt geführt.

Alle Bilder zum Scheunenbrand in Stutensee-Spöck:

Brand in Stutensee Spöck