FFF streikt heute in Karlsruhe: Demonstrationszug zum Bundesverfassungsgericht geplant

Wie die Ortsgruppe "Fridays for Future (FFF)-Karlsruhe" per Pressemitteilung bekanntgab, soll am heutigen Mittwoch, 17 Uhr, eine Eilkundgebung mit anschließendem Demonstrationszug zum Bundesverfassungsgericht stattfinden. Grund hierfür sei das überarbeitete Klimagesetz, das die Bundesregierung heute vorlegen wird. Treffpunkt ist am Kronenplatz.

"Vor zwei Wochen hat uns das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass Klimaschutz ein Grundrecht ist und die Bundesregierung aufgefordert, das Klimaschutzgesetz nachzuschärfen. Am Mittwoch wird die Bundesregierung ihre Vorlage für ein überarbeitetes Klimagesetz vorlegen, doch nach allen Vorverlautbarung von Minister*innen ist abzusehen, dass auch dieser Entwurf unzureichend ist", heißt es in der Pressemitteilung des FFF. Daher soll heute Nachmittag, um 17 Uhr eine angemeldete Eilkundgebung mit anschließendem Demonstrationszug zum Bundesverfassungsgericht stattfinden. "Auch in anderen deutschen Städten wird es Aktionen geben", heißt es in der Mitteilung weiter.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden