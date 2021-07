FFF-Demo in Karlsruhe: 250 Teilnehmer demonstrieren gegen Klimawandel

Am gestrigen Freitag hat die Fridays for Future Bewegung erneut zu einem Streik in der Karlsruher Innenstadt aufgerufen. Anlass für den Protest waren die kommende Bundestagswahl und die Überschwemmungen der letzten Woche. Nach Angaben der Polizei Karlsruhe sei die Demonstration jedoch friedlich und ohne besondere Zwischenfälle vonstatten gegangen. Insgesamt haben sich rund 250 Menschen an der Demonstration beteiligt.

"Wir sind schockiert und betrübt über das Ausmaß an Zerstörung", so Lilith Diaw von FridaysForFuture Karlsruhe. "Die Klimaforschung mahnt seit Jahrzehnten, dass diese Art von Extremniederschlägen durch die Erderwärmung häufiger und stärker werden. Um den Klimawandel einzudämmen, braucht es in den nächsten Jahren zielführende Maßnahmen. Die Politik muss ihrer Verantwortung gerecht werden und entschlossen agieren." FFF-Demo Karlsruhe Innenstadt 23. Juli



