Am gestrigen Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Karlsruher Gasthaus gerufen, welches vermutlich durch einen undichten Ofen ausgelöst wurde. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei sei es gegen 19 Uhr zu einem Schwelbrand in einer Mauer des Gasthauses gekommen. "Da es sich bei dem Gebäude um ein Fachwerkhaus handelt, hat sich die Brandbekämpfung sehr schwierig gestaltet. Hier musste die Feuerwehr das Mauerwerk und die Decke an mehreren Stellen aufbrechen, um sämtliche Glutnester ausfindig zu machen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Allerdings mussten einige Bewohner aus Sicherheitsgründen die Nacht bei Verwandten verbringen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Als Brandursache kommen ersten Ermittlungen zufolge Risse im Ofen des Gasthauses in Betracht, der direkt an der betroffenen Mauer angebaut ist.