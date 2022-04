Feuer in Karlsruher Innenstadt: Apotheke am Stephanplatz stand in Flammen

Die Feuerwehr Karlsruhe wurde am Dienstagabend aufgrund eines Brandes in der Innenstadt alarmiert. Das Feuer am Stephanplatz war schnell gelöscht, verletzt wurde niemand.

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr aufgrund eines Gebäudebrandes am Stephanplatz in der Karlsruher Innenstadt alarmiert. Das Dach der Karl-Apotheke stand in Flammen. "Das Feuer war schnell gelöscht und in der Apotheke ist nichts", erklärt Feuerwehr-Sprecher Markus Pulm vor Ort gegenüber ka-news.de. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr waren die Verkabelung der Klimatechnik sowie umliegende Verkleidungsteile und Dämmmaterial in Brand geraten. Alle Bilder zum Feuerwehr-Einsatz: Apothekenbrand Stephanplatz in Karlsruhe



