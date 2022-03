Feuer in der Berckmüllerstraße Karlsruhe: Ursache und Schaden noch unklar

Wie aus einer Pressemitteilung der Branddirektion Karlsruhe hervorgeht, wurde am späten Montagabend, um 22.43 Uhr, ein Brand auf einem Balkon in der Berckmüllerstraße gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Balkon bereits "in voller Ausdehnung." Durch ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht Zuhause und blieben unverletzt. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Der Einsatz dauerte nach Angaben der Feuerwehr zirka eine Stunde. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

