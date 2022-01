Fahrgäste evakuiert: Oberleitungskabel fällt auf Straßenbahn in Oberreut

Aus bislang noch unbekannten Gründen ist es am Samstagmittag zu einem Oberleitungsschaden an der Halte "Landesbausparkasse" in Oberreut gekommen, indem sich ein Kabel vom Stromabnehmer löste und auf den Wagen der Linie 4 prallte. Der Zugführer und die Fahrgäste konnten die Bahn unverletzt verlassen.

Nach Angaben von Peter Hornberger, Mitarbeiter der Betriebsbereitschaft der Verkehrsbetriebe Karlsruhe, konnte der Strom rechtzeitig abgestellt werden, sodass keine größeren Schäden oder gar ein Brand zustande kam. Ob der Vorfall weitreichende Auswirkungen auf den weiteren Bahnverkehr haben wird, ist unklar. Der Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen. Abgerissene Straßenbahn-Oberleitung in Oberreut



Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden