"Etwas ganz besonderes": Ungarns Kapitän Adam Szalai vor dem Duell mit DFB-Elf im ka-news.de-Interview

Adam Szalai ist das "Herz und Hirn" der ungarischen Nationalelf. Er ist der Kapitän, der Leader. Seit Jahren ist der Angreifer in der Bundesliga aktiv. Der Modellathlet absolvierte rund 250 Bundesligaeinsätze, erzielt dabei mehr als 50 Treffer. In den 70 Länderspielen, die er auf dem Buckel hat, brachte es der Mittelstürmer auf über 20 Treffer. Am Mittwochabend trifft der Ungar mit seiner Nationalelf auf die deutsche Nationalmannschaft. Vor dem wichtigen Duell mit dem Weltmeister von 2014 sprach Peter Putzing mit dem Mainz-Profi.

Herr Szalai, in Deutschland reden alle nur über die Mega-Duelle gegen Frankreich und Portugal. Keiner über das Ungarnspiel. Ärgerlich? Respektlos? Nein, das ist realistisch. Ungarn ist nicht der Favorit. Aber das was wir aufgebaut haben, dadurch dass wir zum zweiten Mal in Folge bei einer EM dabei sind, das ist für den ungarischen Fußball ein großer Schritt. Vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen… Was rechnet man sich in Ungarn aus? Es war für uns sehr wichtig und sehr schön dabei zu sein. Und jetzt, in unserem Land EM-Spiele austragen zu können, das ist toll. Das ist etwas ganz Großes. Und dann in Deutschland gegen die Deutschen spielen zu dürfen… Setzen auf die Kraft des Kollektivs: Abschlusstraining von Ungarn in der Puskas Arena. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Aber: Wir sind keine Truppe, die einfach nur ein bisschen dabei sein will, wir wissen um unsere Chancen und darauf werden wir warten. Wir möchten ein starker Gegner für die drei anderen Teams in der Gruppe sein. Sie spielen schon lange in der Bundesliga. Ist es etwas Besonderes für Sie bei der EM gegen Deutschland zu spielen? Auf jeden Fall. Ich bin lange hier, ich weiß was ich Deutschland zu verdanken habe, weiß was für eine schöne Zeit ich in der Bundesliga habe. Beim deutschen Team gibt es Unruhe. 0:6 gegen Spanien verloren. Trainer Löw in der Kritik, Thomas Müller ausgemustert, dann die Rückkehr… Beschäftigen Sie und die Ungarn sich damit? Ich verfolge das, aber intensiv beschäftige ich mich damit nicht. Ungarns Adam Szalai (l) kämpft mit Frankreichs Benjamin Pavard um den Ball. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Wo liegen die Schwächen und Stärken des ungarischen Teams? Klar haben wir Schwächen, aber darüber reden wir nicht. Unsere große Stärke ist: Wir sind eine richtige Mannschaft, ein echtes Team. Wir haben einen guten Mannschaftsgeist, darauf bauen wir bei der EM. Und der Chef dieser "richtigen Mannschaft" ist Adam Szalai? Ich habe die Ehre, diese Mannschaft als Kapitän zu führen. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben viele gute, junge Talente dabei. Ich freue mich, wenn ich in dieser Mannschaft ein Führungsspieler sein darf. Bitte zwei Tipps: Wie endet die Partie gegen die BRD - Ungarn? Und: Wer wird Europameister? Was das Tippen angeht bin ich ganz, ganz schlecht. Wenn ich mit Freunden privat tippe, gewinne ich fast nie. Aber: Ich glaube, dass der EM-Sieger aus unserer Gruppe kommt!

