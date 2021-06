Erdbeben bei Straßburg auch in Karlsruhe zu spüren

Ein leichtes Erdbeben im Elsass ist am Samstagmorgen in Baden-Württemberg vernommen worden. Auch in der Karlsruher Weststadt seien die Erdstöße "deutlich zu spüren gewesen", wie ein ka-news.de-Leser berichtet. Das Zentrum des Bebens mit einer Stärke von 3,8 lag nördlich von Straßburg, wie der Erdbebendienst Südwest am Samstag mitteilte. Wenige Minuten später bebte die Erde mit einer Stärke von 2,4 noch einmal.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg berichtete von mehreren besorgten Anrufen aus der Region. Schäden oder gar Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht. In der Gegend kommt es immer wieder zu leichteren Erdstößen. © dpa-infocom, dpa:210626-99-150544/2

