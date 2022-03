Eine Partnerschaft kühlt aus: Karlsruhe bricht Kontakt zu Krasnodar ab

Die Fächerstadt ist weltweit bekannt und hat Partnerstädte in fünf verschiedenen Ländern. Eine davon, das russische Krasnodar wird jedoch in nächster Zeit kaum Kontakt zu Karlsruhe haben, denn Oberbürgermeister Frank Mentrup kündigte an, die Interaktion mit der russischen Partnerschaft abzubrechen.

Russlands Einmarsch in die Ukraine sei ein "nicht tolerierbaren Verstoß gegen das Völkerrecht", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup in einer Pressemitteilung der Stadt. Aus diesem Grund teilte er seinem Amtskollegen Andrey Alekseyenko, dem Bürgermeister der russischen Partnerstadt Krasnodar mit, dass Karlsruhe von nun an "das Feiern von Jubiläen, Delegationsbesuche und offiziellen Kontakte" bis auf Weiteres einstellen werde. Bild: Carsten Kitter Ein Dialog mit der Partnerstadt werde dennoch aufrechterhalten. "Die Bürger Krasnodars sowie alle Russen, von denen auch zahlreiche ein Teil der Bevölkerung Karlsruhes sind, sind immer als Freunde willkommen", so Mentrup im weiteren Schreiben. Er fordere Alekseyenko dabei auf "sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten für Frieden und gegen Gewalt einzusetzen."

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden