"Eine Katastrophe": Spritpreise sorgen für Frust an Karlsruher Zapfsäulen - 10 Tipps für sparsames Autofahren

Der Preis steigt und steigt und steigt. Aktuell ist das Autofahren in Deutschland und Karlsruhe so teuer wie nie. Ein Preis von 2,20 Euro und mehr pro Liter ist aktuell die Regel. In der Fächerstadt sorgt die Preisentwicklung für Frust bei Auto- und Motorradfahrern. ka-news.de-Reporter Thomas Riedel hat sich in Karlsruhe und Stutensee bei Bürgern umgehört. Einig sind sich dabei alle: Die Politik muss handeln.

Rückblick, Frühling 2020: Die Corona-Pandemie ist in Deutschland zunehmend spürbar und der erste Lockdown kündigt sich an. Während das öffentliche Leben nach und nach heruntergefahren wird, fallen auch an den Zapfsäulen die Preise. Im April 2020 kostet der Liter laut Allgemeinen Deutschen Automobil Club (ADAC) durchschnittlich 1,08 Euro, E10 gibt es für 1,17 Euro. Im weiteren Verlauf des Jahres bleibt Sprit günstig.

Preis hat sich mehr als verdoppelt

Mit dem Jahreswechsel 2021 ist es damit schnell vorbei. Die neue CO2-Steuer lässt die Preise steigen und im April 2021 werden 1,30 Euro für den Liter Diesel und 1,46 Euro für den Liter E10 fällig.

Bild: Thomas Riedel

Heute, fast ein Jahr, eine erneute Anhebung der CO2-Steuer zum 1. Januar und einem Angriffskrieg in der Ukraine später, liegt der Preis für Sprit jenseits der 2 Euro. Am 9. März stehen für Diesel 2,22 Euro auf der Preistafel einer Aral-Tankstelle in Karlsruhe. Für Super werden ebenfalls 2,22 Euro fällig, teilweise liegt der Preis für Super sogar über dem Dieselpreis - ein Szenario welches lange undenkbar war und an den Zapfsäulen in Karlsruhe und Umgebung für Frust sorgt.

Motorradfahrer Steffen lässt sein Zweirad nun öfter stehen. Bild: Thomas Riedel

"Ich fahre nur noch das Notwendigste und auch am Wochenende lasse ich mein Motorrad mal stehen. Es geht einfach nicht mehr", sagt Steffen während, er sein Motorrad betankt im Gespräch mit ka-news.de. "Die Preise sind nicht erst seit dem Krieg so hoch, schon vorher ging mit der CO2-Steuer der Preis nach oben."

"Alles wird teurer, Politik muss gegensteuern"

Seiner Meinung nach müsste die Politik mit einer Absenkung der CO2-Steuer gegensteuern. "Alles wird teurer, es ist katastrophal, kein Mensch kann das bezahlen", klagt der 45-Jährige aus der Karlsruher Oststadt.

Emanuel aus Karlsruhe. Bild: Thomas Riedel

Ähnlich sieht es auch Emmanuel aus Karlsruhe. "Die Preise sind in den letzten Tagen extrem gestiegen und die Politik sollte jetzt was machen." Er erklärt, dass sich die Preissteigerung nicht nur auf die Tankstellen beziehen würde. "Lebensmittel, alles wird teurer und nix bewegt sich."

Auch Massimo - der seit seiner Geburt in Karlsruhe lebt - fordert eine Steuersenkung. "Die Politik muss die Steuer ähnlich wie in Polen senken um die Bürger mal zu entlasten. Deutschland ist Steuerspitzenland und es wird Zeit, dass sich daran was ändert. Die Lebensqualität sinkt, wir gehen nur noch Arbeiten um Rechnungen zu bezahlen. Wir müssen wieder Wohlstand schaffen und die Mittelschicht stärken."

"Habe das Gefühl ich tanke goldenen Diesel"

Außerdem erklärt er, dass die Bundesregierung Ihre aktuelle Haltung zur Pipeline Nord Stream 2 überdenken sollte. "Nord Stream 2 sollte in Betrieb gehen, damit Heiz- und Energiekosten nicht noch weiter steigen." Die Bundesregierung hatte kurz nach Kriegsbeginn das Genehmigungverfahren für die neue Pipeline aus Russland gestoppt.

Für eine Tankfüllung werden aktuell schnell mehr als 100 Euro fällig. Bild: Thomas Riedel

Sylvia aus Karlsruhe meint ganz kurz: "Ich habe das Gefühl ich tanke goldenen Diesel. Deshalb fahre ich aktuell auch wieder mehr Fahrrad." Uwe aus Stutensee ergänzt: "Für Vielfahrer ist es finanziell extrem stressig und ich denke das Ende ist noch nicht erreicht. Es wird beim Benzin eine dramatische Entwicklung geben."

Doris Leupen ist Inhaberin einer Tankstelle in Stutensee-Blankenloch. Bild: Thomas Riedel

Doch nicht nur Autofahrer leiden unter den hohen Preisen. Auch für Tankstelleninhaberin Doris Leupen ist die aktuelle Situation nicht einfach. Sie ist Besitzerin einer OMV-Tankstelle in Stutensee-Blankenloch. "Viele Kunden sind einfach nur noch verärgert und jammern über die hohen Preise", gibt sie im Gespräch mit ka-news.de zu Protokoll. "Viele meinen auch sie können es sich bald nicht mehr leisten Auto zu fahren."

