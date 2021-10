Einbruch in Karlsruher Wohnhaus: Täter fliehen unerkannt mit verschiedenen Wertsachen

Am Samstag gelang es bis dato unerkannten Tätern in ein Wohnhaus in Eggenstein-Leopoldshafen einzubrechen und verschiedene Wertgegenstände zu erbeuten.

In ein Einfamilienhaus in der Tullastraße brachen Unbekannte am Samstag, zwischen 07.30 Uhr und 15.00 Uhr ein, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Nachdem Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss wurden die Räume durchsucht. Mit Uhren und Schmuck in noch unbekanntem Wert flüchteten die Täter.

