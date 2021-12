Ein ungewöhnlicher Retter in Karlsruhe: Weihnachtsbäumchen verhindert harten Aufprall

Ein kleines Tannenbäumchen milderte die Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern am Mittwochvormittag in der Waldstraße in Karlsruhe.

Gegen 11:55 Uhr versuchte ein 57-jähriger Mann mit seinem Rad einen vor ihm befindlichen Fahrradfahrer zu überholen. Während des Vorgangs kollidierte er jedoch mit einem ihm entgegenkommenden 29-jährigen Fahrradfahrer, der daraufhin zu Fall kam, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Aufgrund der Jahreszeit war der Laternenmast, auf den er prallte, mit einem Tannenbäumchen geschmückt. Dieses verhinderte schwerere Verletzungen. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

