Ehrlicher Finder gibt mehrere 100 Euro bei der Polizei in Grünwinkel ab

Ein 68-jähriger Mann hat am Samstagmorgen einen größeren Geldbetrag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Zeppelinstraße in Karlsruhe-Grünwinkel gefunden und bei der Polizei abgegeben.

"Der ehrliche Finder war in der Nähe des dortigen Blumengeschäfts, als er einen Umschlag mit mehreren hundert Euro Bargeld auf dem Boden liegen sah. Er gab ihn schließlich bei den Beamten des Polizeipostens Karlsruhe-Grünwinkel/Daxlanden ab, die nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer suchen", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung. Wer Angaben zum persönlich gekennzeichneten Umschlag und konkreten Inhalt machen kann, wird gebeteten, sich unter der Telefonnummer 0721 / 576 40 3 beim Polizeiposten Karlsruhe Grünwinkel-Daxlanden zu melden.

