Dundu, lebender Weihanchtsbaum und mehr: Bahnfreie Kaiserstraße in Karlsruhe wird Bühne für spontanes Spektakel

Mit der Eröffnung des Stadtbahntunnels unter der Kaiserstraße wird diese nun jederzeit frei für Passanten und bietet bisher noch nie verfügbaren Raum für neue Kunst- und Unterhaltungsformen. Die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) nutze dies sofort aus. Gestern gab es erstmals weihnachtliche und leuchtende Kleinkunst in Form einer LED-Lichtshow auf der Kaiserstraße. Weitere Events sollen täglich bis kurz vor Heiligabend folgen.

"Der gewonnene Raum bietet völlig neue Chancen", sagt Martin Wacker, Geschäftsführer der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), in einer Pressemitteilung."Ohne Straßenbahnen hat Karlsruhe nun eine echte Fußgängerzone, die nur darauf wartet, mit Leben gefüllt und bespielt zu werden: Die Stadt als Bühne für Kunst, Kultur und Erlebnisse –wir fangen sofort damitan“, so Wacker weiter.

"Bahn frei"

Unter dem Motto "Bahn frei" wird die beliebte Einkaufsmeile bis Weihnachten zur Bühne für weihnachtliche und leuchtende Kleinkunst. Zwischen Kronenplatz und Europaplatz bespielen thematische Walking Acts die Kaiserstraße auf ihrer gesamten Breite und sorgen für ganz besondere Überraschungen beim Weihnachtseinkauf in Karlsruhe.

Dundu macht die Kaiserstraße unsicher. Bild: KME

Bis zum 23. Dezember dürfen sich die Besucher der Innenstadt täglich von13 Uhr bis 20 Uhr (außer Sonntag) auf beste Unterhaltung freuen. Mit dabei sind unter anderem die fünf Meter hohen Giganten des Lichts "Dundu“, das LED-Show-Ballett "Light of Dance", die "Dancing Santa Clauses", "Santa in the Sky", ein "Lebender Weihnachtsbaum" und das "Fahrende Weihnachtsorchester."

Auch für Essen wird gesorgt

Für süße Verführungen sorgen "Monsieur Chocolat" und die "Lebkuchenzeit", während die "Diamanten" und "Sternenglück" die Kaiserstraße in leuchtende Farben hüllen –auch das "Christkind" hat kurz vor Weihnachten seinen Besuch in Karlsruhe angekündigt.

Bild: KME

Mit den weihnachtlichen Walking Acts gibt das Citymarketing der KME den Startschuss für die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, welche die Kaiserstraße als echte Fußgängerzone ohne Straßenbahnverkehr künftig für die Menschen und das Stadtleben bietet. „Bahn frei“ bedeutet für die Karlsruher Innenstadt völlig neue Stadterlebnisse - die Planungen laufen bereits.