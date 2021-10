Drogeneinfluss? 37-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und wird leicht verletzt

Am Montagabend kam eine 37-jährige Autofahrerin auf der Landesstraße 558 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt.

"Gegen 18.35 Uhr fuhr die 37-Jährige von Linkenheim kommend in Richtung Friedrichstal, als sie vermutlich aufgrund ihrer Drogenbeeinflussung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung. Weiterhin konnten im Fahrzeuginneren eine geringe Menge an Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien aufgefunden werden", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die 37-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde vorerst einbehalten. Der durch Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Unfall L558 bei Linkenheim-Hochstetten