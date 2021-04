Graupapageien in einem Zoo

Diebe stehlen Graupapageien aus Linkenheimer Vogelpark

In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Einbrecher zwei Graupapageien aus einem Vogelpark in Linkenheim entwendet. Die Tiere haben einen Wert von mehreren Hundert Euro. In einer Pressemitteilung bittet die Polizei Karlsruhe jetzt um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, zunächst Zutritt zum Linkenheimer Vogelpark "Am Altrhein" verschafft. Anschließend haben sie das Vorhängeschloss der Voliere durchtrennt und gelangten so ins Innere der Boxen. Dort seien die Tiere dann entwendet worden. "Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen", so die Polizei Karlsruhe.

