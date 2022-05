Diakonie bittet um weitere Sachspenden: Bei diesen Organisationen kann man ukrainische Kriegsflüchtlinge unterstützen

Mit Katastrophen kommt oft auch Kooperation - und die Bürger der Ukraine können laut Aussagen des Deutsch-Ukrainischen Vereins Karlsruhe jede Kooperation gebrauchen. Politisch gesehen sei dies durch die Solidarität anderer Staaten zu erreichen. Für ihre nun alltäglich gewordenen Probleme dagegen sind Spenden elementar geworden. Doch wo und vor allem was kann man spenden? Welche Güter den Menschen der Ukraine den meisten Nutzen bringen, erfragte ka-news.de bei verschiedenen Hilfsorganisationen.

Es ist ein Sprichwort von trauriger Zeitlosigkeit, dass das Volk jeden Krieg verliert. Auch im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist es die Bevölkerung, die häufig am meisten leidet. Viele alltägliche Güter gehen innerhalb der Ukraine langsam, aber sicher zur Neige, Güter wie Lebensmittel wie Kleidung, Hygieneartikel oder Medikamente.

Viele Organisationen sehen es als Pflicht an, der Ukraine in dieser Lage zu helfen und so entwickelten sich in kurzer Zeit einige Möglichkeiten zur Geld- und Sachspende. Auch die Stadt Karlsruhe organisiert Hilfsaktionen, mehr Infos über die Maßnahmen der Stadt gibt es hier.

Diakonie bittet um Betten, Küchen und Kleiderschränke

Auch in Karlsruhe existieren mehrere Möglichkeiten zur Sachspende. Und während diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zählt ka-news.de bereits einige Anlaufstellen auf, bei denen Karlsruher ihren Beitrag für die Bevölkerung in den Kriegsgebieten und den Kriegsflüchtlingen in der Fächerstadt leisten können:

Deutsch-Ukrainischer Verein Karlsruhe Bereits am 1. und 2. März habe es am Marktplatz eine Sammelaktion für Sachspenden durchgeführt und plane, die Spendenannahmestellen auch aufrecht zu erhalten. In der Fiduciastraße 10 C in Durlach sei es jeden Tag möglich, Sachspenden für die Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze abzugeben. Was gebraucht wird: Medikamente Allem voran Insulin elastische Bandagen Spritzen Infusionssysteme Auto-Verbandskästen Lebensmittel Reis Nudeln Dosenessen Tee Kaffee Baby-Trockennahrung Süßigkeiten für Kinder Schokolade Hygieneartikel Waschpulver Feuchttücher Seife Shampoo Sonstiges Einweggeschirr Thermosflaschen Stirnlampen Schlafsäcke Thermosflaschen 0.5-1L Isomatten Ferngläser Alternativ sei es auch möglich, Geld zu spenden. Dies sei möglich unter: Zahlungsempfänger: Ukrainer in Karlsruhe.

IBAN: DE63 6619 0000 0010 4844 80

Kreditinstitut: Volksbank Karlsruhe

Verwendungszweck: Hilfe im Krieg Ukrainer in Karlsruhe.Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.DE63 6619 0000 0010 4844 80Volksbank KarlsruheHilfe im Krieg Oder unter Paypal: ukrainerinkarlsruhe@gmail.com

Schaukelpferd e. V. Stutensee Der gemeinnützige Verein Schaukelpferd e. V. aus Stutensee fuhr am Samstag, 5. März, erstmals an die polnisch-ukrainische Grenze, um Sachspenden für die dortigen Flüchtlinge - meist Frauen und Kinder - zu liefern. Sachspenden können auch für weitere Fahrten vor Ort abgeliefert werden. Die Adresse laute: Am Egelsee 2, 76297 Stutensee-Blankenloch. Was gebraucht wird: Schlafsäcke (frisch gewaschen oder neu) und Isomatten Schokolade Protein- und Müsliriegel Zelte Handtücher (frisch gewaschen oder neu) Wolldecken Taschenlampen mit Batterien Campingkocher Bandagen und Verbände Arzneimittel gegen Schmerzen Toilettenartikeln wie Seife Shampoo usw. Zahnpasta, und -bürsten Feuchttücher, Windeln Tampons und Binden Lebensmittel in Dosen und Trockennahrung wie Reis, Suppen, Nudeln Trinkwasser in 0,5-0,75l Flaschen Stofftiere (frisch gewaschen oder neu) Auch Geldspenden werden angenommen unter: Zahlungsempfänger: Schaukelpferd e. V.

IBAN: DE136 6050 10101 08187 527

Kreditinstitut: Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen





Deutsches Rotes Kreuz Karlsruhe e. V. Auch das Deutsche Rote Kreuz Karlsruhe habe sich laut einer Pressemitteilung bereits am 1. März auf den Weg nach Polen gemacht, um den Flüchtenden an der Grenze zu helfen. Dieser Hilfskonvoi habe unter anderem über 3.000 Betten, über 4.000 Isomatten und 750 Hygienepakete enthalten. Um die Versorgungslinien aber auch mittelfristig aufrechterhalten zu können, bitte das Rote Kreuz um weitere Geldspenden. IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine

Uneson Lernfreunde Karlsruhe Die gemeinnützige Organisation Uneson.org hilft sowohl durch den Transport von Hilfsgütern an die ukrainische Grenze, als auch durch Kinderbetreuung der nach Karlsruhe geflüchteten Ukrainer. Am 4. März sind sie das erste Mal mit verschiedenen Gütern gen Osten gefahren - eine Aktion die jede Woche wiederholt werden soll. Für die Gewährleistung der humanitären Hilfe bitte die Organisation um Geld- und Sachspenden. Was gebraucht wird: Windeln Feuchttücher Medizin Bandagen Hygieneartikel Seife Shampoo Haltbare Lebensmittel (bevorzugt eiweißhaltig) Thermoskannen Wasserkocher Batterien Taschenlampen Powerbanks Kämme Haarbürsten Antigen-Schnelltests für Covid-19 Artikel wie diese könnten täglich zwischen 15 und 17 Uhr oder nach Absprache per E-Mail in der Rintheimer Querallee 2 nahe dem Karlsruher Institut für Technologie gespendet werden. Geldspenden nehme Uneson unter folgenden Kontodaten an: Zahlungsempfänger: Uneson gemeinnützige uG

IBAN: DE96 6605 0101 0108 1140 59

Kreditinstitut: Sparkasse Karlsruhe

Verwendungszweck: LERNFREUNDE Ukraine-Hilfe

Karlsruher Klinikum Am 8. März beginnt das Städtische Klinikum Karlsruhe Medikamente und medizinische Hilfsmittel im Wert von 10.000 Euro an den Deutsch-Ukrainischen Verein Karlsruhe zu spenden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Klinikums hervor. Gespendet würden dabei beispielsweise Infusionspumpen, Thermometer, Blutdruckmessgeräte, Venenverweilkanülen, OP- und Untersuchungshandschuhe, sowie Wundverbände, Mullbinden und Universalbinden. Ende der Woche sei geplant, die Hilfsgüter auf die Reise zu schicken. Allen weiteren Hilfswilligen Karlsruhern empfehle das Stadtklinikum ebenfalls eine Spende an den Deutsch-Ukrainischen Verein: Zahlungsempfänger: Ukrainer in Karlsruhe.

IBAN: DE63 6619 0000 0010 4844 80

Kreditinstitut: Volksbank Karlsruhe

Verwendungszweck: Hilfe im Krieg

Stadt Karlsruhe Die Stadt sucht derzeit Wohnungen für ukrainische Geflüchtete sowie Dolmetscher, um die Kommunikation zu erleichtern. Wer Wohnraum anbieten oder vermitteln kann oder seine Dienste als Übersetzer(Ukrainisch - Deutsch) anbieten möchte, kann sich unter 0721-133 13 50 oder per E-Mail ( ukrainehilfe@karlsruhe.de ) bei der Stadt Karlsruhe melden.

Flüchtlingshilfe Karlsruhe Die Flüchtlingshilfe Karlsruhe nimmt zur Eingliederung ukrainischer Geflüchteter derzeit nur Geldspenden entgegen. Diese könnten an die folgenden Daten überwiesen werden: Zahlungsempfänger: Flüchtlingshilfe Karlsruhe

IBAN: DE65 6605 0101 0108 2568 19

Kreditinstitut: Sparkasse Karlsruhe

BIC: KARSDE66XXX Bis 200 Euro werde der Spendenbeleg vom Finanzamt als Quittung anerkannt. Weiterhin sei derzeit vor allem Wohnraum gesucht - aufgrund der vielen Familien, die derzeit in Karlsruhe ankommen, würde vor allem Wohnraum für 8-10 Personen sowie für Haustiere gesucht. Wer derartige Hilfe leisten möchte, könne sich per E-Mail melden. ( Bis 200 Euro werde der Spendenbeleg vom Finanzamt als Quittung anerkannt. Weiterhin sei derzeit vor allem Wohnraum gesucht - aufgrund der vielen Familien, die derzeit in Karlsruhe ankommen, würde vor allem Wohnraum für 8-10 Personen sowie für Haustiere gesucht. Wer derartige Hilfe leisten möchte, könne sich per E-Mail melden. ( ukraine@fluechtlingshilfe-karlsruhe.de

Arbeitsförderung und Diakonie Die Arbeitsförderung Karlsruhe und die Karlsruher Diakonie bitten nun ebenfalls um Sachspenden, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt geben. Konkret gehe es um Matratzen und Betten, vor allem Einzelbetten, für Kinder und Erwachsene. Darüber hinaus werden funktionsfähige Pantry- oder Singleküchen beziehungsweise Kochplatten gebraucht, ebenso schmale, möglichst zweitürige Kleiderschränke. Nach einer Vereinbarung per E-Mail können diese an folgende Adressen geliefert werden: Diakonisches Werk Karlsruhe Déja-vu:

Windeckstraße 7, 76135 Karlsruhe

Montag bis Freitag 10-19 Uhr, Samstag 10-16 Uhr

Telefon: 0721-203 97 275 (erreichbar Mo-Fr 10-16 Uhr)

E-Mail: sachspenden@dw-karlsruhe.de Arbeitsförderung Karlsruhe GmbH (afka):

Bärenweg 27-29 76149 Karlsruhe-Neureut

Montag bis Freitag 8:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag bis 18:00 Uhr

Telefon: 0721-751 030

E-Mail: info@af-ka.de

Weiterhin werde gebeten, keine Lebensmittel zu spenden, die schnell ablaufen, oder beim Transport beschädigt werden könnten.

ka-news.de-Aufruf: Ihre Hilfe zählt!



Sie kennen weitere Spenden-Annahmestellen oder Initiativen, die Hilfstransporte organisieren? Dann schreiben Sie uns eine Nachricht: Per



Dieser Artikel wird aktualisiert. Sie kennen weitere Spenden-Annahmestellen oder Initiativen, die Hilfstransporte organisieren? Dann schreiben Sie uns eine Nachricht: Per ka-Reporter-Formular unter diesem Artikel, per Mail an redaktion@ka-news.de oder als Kommentar unter diesem Artikel. Vielen Dank!Dieser Artikel wird aktualisiert.