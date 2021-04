Deutsche Bahn eröffnet neues Trainingszentrum am Karlsruher Hauptbahnhof

Die Deutsche Bahn AG (DB) hat ein neues Trainingszentrum in Karlsruhe in Betrieb genommen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit vereine das neue Zentrum bislang getrennte Standorte in Mannheim und Karlsruhe zu einer "leistungsfähigen Einheit und wird von der Bahntochter DB Training, Learning&Consulting betrieben". Auf rund 2.400 Quadratmetern direkt am Karlsruher Hauptbahnhof sorge die DB künftig für die Qualifizierung und kontinuierliche Weiterbildung der in der Region ansässigen Konzernbelegschaft in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Bahnbetrieb, Infrastruktur und Business Skills, wie beispielsweise Projektmanagement.

"Für uns ist Bildung auch eine bedeutende Investition in eine starke Schiene und damit in die Zukunft. Mit einer zielgerichteten Qualifikation unserer Belegschaft stellen wir die Leistungsfähigkeit der DB langfristig sicher", so DB-Personalvorstand Martin Seiler in einer Pressemitteilung. Programm "Starke Schiene" Im Rahmen des Ausbau- und Wachstumsprogramms "Starke Schiene" hole der Konzern in diesem Jahr erneut tausende neue Mitarbeitende an Bord. Sie alle müssten nicht nur rekrutiert, sondern auch qualifiziert und im Unternehmen gehalten werden. Vorplatz des Hauptbahnhofs Bild: Carmele/TMC-Fotografie Einen steigenden Bedarf an Schulungen bedingt auch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt. Zentrales Anliegen der DB ist es hier, die Belegschaft für veränderte Jobprofile zu rüsten und neue Kompetenzen auszubilden. Martin Seiler weiter: "Am neuen Standort sorgen wir für die konsequente Weiterbildung unserer Mitarbeitenden in systemrelevanten Berufsgruppen und kommen gleichzeitig unserer Verantwortung für die Qualifizierung junger Menschen als einer der größten Ausbildungsbetriebe Deutschlands nach." An den Standorten in Karlsruhe und Mannheim haben jährlich über 11.500 Teilnehmende rund 2.700 Qualifizierungsveranstaltungen durchlaufen.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden