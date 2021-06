Dauer-Gewitter statt Sommer-Sonne in Karlsruhe: Wann wird es endlich wieder schön, Herr Mühr?

Blitz, Donner, Regen. Das klingt nicht wirklich nach Sommer, oder? Doch in den letzten Tagen wurde Karlsruhe genau von diesen Wetterausbrüchen heimgesucht. Aber warum ist das eigentlich so und wann tauscht der Himmel das Dauergrummeln gegen längerfristigen Sonnenschein? ka-news.de hat mit dem Karlsruher Meteorologen Bernhard Mühr - ganz klassisch - über das Wetter gesprochen.

Die gute Nachricht vorweg: Zwar wurde Karlsruhe in den letzten Tagen öfter von Gewittern mit Regenschauern heimgesucht, einen wirklichen "Brennpunkt" stellt die Fächerstadt jedoch nicht dar. "Klar kann es mal vollgelaufene Keller geben. Aber so heftige Ausmaße, dass zum Beispiel Impfzentren überflutet werden oder extrem große Hagelkörner auf uns niederprasseln, ist die Ausnahme", erklärt Mühr auf Anfrage von ka-news.de.

Auch bei der Karlsruher Polizei gingen in den vergangenen Tagen keine größeren Schadensmeldungen wegen Gewitter ein, wie eine Sprecherin gegenüber der Redaktion bestätigt. Lediglich eine Unterführung in Bruchsal wurde in Mitleidenschaft gezogen. Doch auch hier sei der Schaden gering gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren Biberach/Tübingen "Absolut katastrophale Lage": Unwetter setzt Straßen und Keller in Baden-Württemberg unter Wasser

Wenig Superzellen über Karlsruhe

Grund für den harmloseren Verlauf könnte die Lage Karlsruhes sein. Denn eingebettet zwischen Schwarzwald und Rheinland bietet Karlsruhe in seiner Geländekonstellation recht wenig Spielfläche für die sogenannten "Superzellen". Die sind vor allem für die Regenausbrüche, Hagel und Blitze verantwortlich, haben aber die Angewohnheit von Westen nach Osten abzuwandern. Kurzum: Fort von Karlsruhe.

Graue Wolken über Karlsruhe Bild: Dipl.-Met. Bernhard Mühr, Karlsruhe www.wolkenatlas.de

"Superzellen haben wir hier fast nie. Am härtesten trifft es zumeist diejenigen östlich vom Schwarzwald", bestätigt Mühr. Aber: Selbst wenn uns die Anzahl an Gewittern doch recht hoch erscheinen, sind die im Sommer für Karlsruhe ganz normal.

"Diese Wetterkonstellation ist aufgrund der Luftfeuchte ganz normal bei uns, mal sind die Gewitter in einem Jahr intensiver, mal weniger. Es liegt in der Natur der Sache", führt Mühr weiter aus. Heißt das auch, dass dies nichts mit dem Klimawandel zu tun hat? Ganz negieren kann Mühr das nicht und sagt: "Das ist jetzt kein direkter Einfluss vom Klimawandel, was nicht bedeutet, dass dieser nicht existiert."

Blitze wenige Kilometer südöstlich von Karlsruhe (Archivbild) Bild: Dipl.-Met. Bernhard Mühr

Wann wird es denn wieder "richtig" heiter?

Stellt sich noch die Frage: Wann können die Karlsruhe wieder "Sonne satt" genießen? Hier sieht der Meteorologe im wahrsten Sinne eher schwarz, denn: Längere Trockenphasen sind nicht in Sicht. "Heute und morgen muss noch mal mit Gewittern gerechnet werden. Am Wochenende wird es besser, aber spätestens ab Montag geht es wieder los und bleibt dann die gesamte nächste Woche", so der Experte.

Regenschauer über Karlsruhe Bild: Dipl.-Met. Bernhard Mühr, Karlsruhe www.wolkenatlas.de

Einen kleinen "Lichtblick" für die kommende Woche gibt es von ihm trotzdem: "Man darf Gewitter auch nicht mit Dauerregen verwechseln, sondern muss sich bewusst sein, dass es mal eine Stunde kurz gewittert und es dann auch wieder freundlicher werden kann."