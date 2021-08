"Das Kohlezeitalter ist vorbei!": Karlsruher Klima Camp protestiert gegen das Kohlekraftwerk am Rheinhafen

Da die Enbw für das Kohlekraftwerk am Rheinhafen einen Antrag stellte, um die Einleitung von Abwasser und erhitztem Kühlwasser in den Rhein zu verlängern, hat das Klimacamp Karlsruhe am gestrigen Freitag zu einem Demonstrationszug in der Innenstadt aufgerufen. Zusammen mit dem BUND, Extinction Rebellion Karlsruhe, Fridays for Future Karlsruhe, Fossil Free, Rhythms of Resistance und dem Umweltzentrum fordert das Klimacamp, dass dieser Antrag abgelehnt und somit das Kraftwerk abgeschaltet wird. Rund 200 Teilnehmer nahmen an der Demonstration teil.

Trotz Sommerhitze versammelten sich am gestrigen Freitag rund 200 Teilnehmer am Karlsruher Schlossplatz, um am Demonstrationszug teilzunehmen. Das Ziel: Eine Verlängerung des Abkommens zwischen Enbw und Landesregierung zu verhindern, welches die Einleitung von Abwasser und die Entnahme von Kühlwasser aus dem Rhein für das Kohlekraftwerk legitimiert. Der Clou: Würde der Antrag abgelehnt werden, dann hätte dies auch die Schließung des Kohlekraftwerks zur Folge. Hierzu wurden bereits 1.300 Unterschriften gesammelt. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Realistisch oder bloße Träumerei? Das sagt die Karlsruher Politik zu den Forderungen des Klimacamps Stadt soll auch aktiv werden "Wenn dieser Antrag abgelehnt wird, muss das Kraftwerk abgeschaltet werden. Das Kraftwerk allein verursacht schon immense CO2-Emissionen. Darüber hinaus hat die Erwärmung und Einleitung von schadstoffbelasteten Abwässern dramatische Auswirkungen auf die Flussbiologie und somit auch auf die Trinkwassergewinnung rheinabwärts – es gibt keinen Grund es weiter zu betreiben. Das Kohlezeitalter ist vorbei“, so das Klima Camp. Klimacamp Karlsruhe Demonstrationszug

Zwar sei dieser Apell primär an die Landesregierung gerichtet, doch von der Stadt Karlsruhe fordern die Aktivisten ebenfalls eine klare Positionierung. "Jetzt ist eine Chance zu handeln – die grüngeführte Landesregierung kann zeigen, dass sie es ernst meint. Gleichzeitig fordern wir auch, dass die Stadt sich diesem Ablehnungsbescheid anschließt", so Neele Haß vom Klima Camp.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden