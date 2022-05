Das Fest der Sinne 2022 in Karlsruhe : Alle Veranstaltungen, Infos, Termine und Anfahrten auf einen Blick

Das Fest der Sinne ist ebenso wenig aus Karlsruhe wegzudenken, wie die Schlosslichtspiele oder die Herbstmesse - doch leider ist eine Stimulation der Sinne nicht ungefährlich, wenn über Sinnesorgane die Viren einer Pandemie übertragen werden können. So musste auch das Fest der Sinne die Corona-Regeln berücksichtigen und kurzer treten.

Im Jahr 2022 kehrt das Fest der Sinne in Karlsruhe wieder ohne Vorbehalte auf - und unter - die Fächerstraßen zurück. Wann? Vom 7. Mai bis 8. Mai.

Genussmarkt Am 7. und 8. Mai wird auf dem Marktplatz von 11 bis 20 Uhr ein Markt von lokalen und exotischen Spezialitäten stattfinden. Auch einige Infostände werden vorhanden sein.

Kunsthandwerkermarkt: Samstag, 7. Mai, können sich alle Fans von handwerklich angefertigten Unikaten über einen Kunstmarkt auf dem Stephanplatz freuen. Von Keramik, Accessoires und Holzarbeiten ist alles angekündigt.

Stoffmarkt Holland Einen Tag später, am Sonntag, 8. Mai, wird auf dem Stephanplatz der Stoffmarkt Holland stattfinden. Von 11 bis 17 Uhr sollen über 140 Stoffhändler ihre Näh-, Web- und Schneiderarbeiten präsentieren.

Verkaufsoffener Sonntag und kostenloser ÖPNV: Am Sonntag, 8. Mai, werden, wie der Name schon sagt, die Geschäfte der Innenstadt und in Durlach geöffnet haben. Dazu werde ein kostenloses ÖPNV-Ticket für die Linie 1 ausgestellt, das zwischen Durlach und der Innenstadt gültig sei. Es werde ausgegeben am Ettlinger Tor, Modehaus Schöpf, dem Modehaus Nagel, dem Unikat Store, der Touristeninformation und dem Kräuterladen.

Spargel- und Erdbeeren Genussinsel Auf dem Friedrichsplatz werde vom 7. bis zum 15. Mai eine Spargel- und Erdbeeren Genussinsel eingerichtet.

Kirchplatz Kunterbunt Der "Kirchplatz Kunterbunt" soll auf dem Gelände der Pfarrkirche St. Stephan in der Erbprinzenstraße 14 stattfinden. Insgesamt acht Spiel- und Bastelzelte für Kinder sind vorgesehen um das fest der Sinne auch für die Kleinsten lohnenswert zu machen.

Blumenmarkt Eine weitere Aktion, die beide Tage am Marktplatz geplant ist. Von 9 bis 20 Uhr, samstags und von 11 bis 20 Uhr sonntags wird das Gebiet rund um die Pyramide mit Blumen, Pflanzen und Gestecken dekoriert sein, die ebenso zum Verkauf stehen werden.

Auftakt des Bundesliga Blindenfußballs: Der Auftaktspieltag um die Deutsche Meisterschaft 2022 findet in diesem Jahr am 7. Mai von 9 bis 17 Uhr auf dem Karlsruher Schlossplatz statt. Neben dem amtierenden Meister FC St. Pauli treten der MTV Stuttgart, die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg, Borussia Dortmund, der FC Schalke 04, Hertha BSC, der BSV Wien und die neue Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf/PSV Köln zum Kampf um die offizielle Deutsche Meisterschaft im Blindenfußball an.

Tribut an Carl Benz Bei der "Tribut an Carl Benz – City-Edition" erwartet Karlsruhe am Sonntag, 8. Mai, rund 300 Oldtimer, um den in Karlsruhe-Mühlburg geborenen Automobilerfinder Carl Benz zu würdigen. Ab 16.15 Uhr starten die historischen Automobile zu einem Korso durch die Innenstadt und lassen sich auf ihrem Weg vom Kronenplatz durch die Kaiserstraße und zurück durch den Zirkel in Aktion erleben

"Alles was Räder hat" In der südlichen Waldstraße - etwas abseits der Einkaufsmeilen - soll eine Veranstaltung stattfinden, in der "alles, was Räder hat" die Straße auf- und abrollt, ob mit oder ohne Motor. Von Citroen DS, Austin Healey, Ducati Mike, Hochräder, E-Bikes, Draisinen über Lastenfahrräder sei alles vertreten.