Dank Lockerungen: Auch Karlsruher Freibäder öffnen am Samstag

Zum ersten Mal in diesem Jahr werden die Karlsruher Bäder ihre Gäste ab Samstag, dem 22. Mai willkommen heißen und das zu einer verspäteten Freibadsaison 2021. Aufgrund der Corona-Beschränkungen des Landes Baden-Württemberg mussten die Karlsruher Bäder im letzten November schließen. Laut den neusten Beschlüssen ist es den Karlsruher Freibädern ab Samstag, dem 22. Mai wieder möglich unter Corona-Auflagen und mit einem strengen Hygienekonzept zu öffnen.

"Zusätzlich zum bereits aus dem letzten Jahr bewährten Konzept müssen unsere Gäste eine Bescheinigung über einen negativen Schnell- oder PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist vorlegen. Dazu stehen vor allen vier Freibädern täglich von 9 Uhr bis16 Corona-Teststationen zur Verfügung. Eine Bescheinigung über eine vollständige, mindestens 14 Tage abgeschlossene Impfung oder bei bereits Genesenen muss ein positiver PCR-Test, der nicht älter als sechs Monate ist, vorgelegt werden", erklären die Bäder in einer Pressemitteilung.

Täglich von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet

Das Turmbergbad, das Rheinstrandbad Rappenwört, das Sonnenbad und das Freibad Rüppurr öffnen täglich von 9 Uhr – 20 Uhr ihre Tore. Laut Bäderchef Oliver Sternagel seien die Karlsruher Freibäder für den Start der Freibadsaison bereit und können durch das strikte Hygienekonzept die Sicherheit der Badegäste gewährleisten. So besteht für Gäste an den Kassen Maskenpflicht, Abstands- und Sicherheitsregeln sind einzuhalten, zudem ist die maximale Anzahl an Gästen beschränkt.

Kult-Freibad im Karlsruher Westen: Das Sonnenbad am Rheinhafen. Bild: Karlsruher Bädergesellschaft mbH

Die Kontaktnachverfolgung erfolge über die Luca App oder wie bereits aus dem letzten Jahr bekannten schriftlichen Kontaktformular. Die Karlsruher Bäder bitten alle Gäste sich vor einem Freibadbesuch auf der Internetseite zum aktuellen Besuchsaufkommen zu informieren, um einen reibungslosen und sicheren Badespaß zu garantieren. Dort finden die Badegäste ein Ampelsystem, welches die Auslastung des jeweiligen Freibades anhand von verschiedenen Farben darstellt.

Auch Antworten auf häufig gestellte Fragen und Hinweise zum Badebetrieb finden sich auf ka-Baeder.de