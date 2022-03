Dachstuhlbrand bei Bauarbeiten in Karlsruhe - Feuer schnell wieder gelöscht

Am Freitagmittag kam es bei Bauarbeiten an einem leerstehenden Haus in der Moningerstraße in Karlsruhe zu einem Dachstuhlbrand mit einem geringen Ausmaß.

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe führten Arbeiten an der Dämmung eines Daches zu einem Brand, der von den Dachdeckern selbst gelöscht werden konnte. "Nach einer Überprüfung der oberen Etagen sowie des Daches des unbewohnten Mehrfamilienhauses durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge kamen keine Personen zu Schaden", so die Polizei in einer Pressemitteilung. Alle Bilder zum Einsatz: Feuerwehreinsatz Moningerstraße in Karlsruhe



