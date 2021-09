Chaos auf der A5 nach Unfällen bei Durlach: Stau in beide Richtungen

Wie die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, staut sich aktuell der Verkehr auf der A5 bei Karlsruhe Durlach in beide Richtungen. Grund hierfür sind zwei Unfälle.

Der erste Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe Durlach und Karlsruhe-Mitte, hier laufen aktuell die Aufräumarbeiten, der Verkehr staut sich in Richtung Bruchsal auf rund neun Kilometer.

Kurze Zeit später, kam es in der Gegenrichtung an gleicher Stelle ebenfalls zu einem Unfall. Hier wurde ein Person leicht verletzt. Der Verkehr soll in Richtung Basel aktuell wieder fließen. Der Stau wuchs laut Polizei auf rund vier Kilometer an. Sobald mehr Informationen vorliegen wird der Artikel aktualisiert.

Unfall A5 bei Karlsruhe-Durlach