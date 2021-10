Bye, Bye Zoe - Hello Jorinda! Karlsruher Stadträtin Jorinda Fahringer ist neue Fraktionsvorsitzende der Grünen

In Karlsruhe wurde erneut gewählt - zumindest bei den Grünen. Denn: Nachdem Zoe Mayer bei der Bundestagswahl 2021 in Karlsruhe das Direktmandat gewonnen hatte, blieb der Platz des Fraktionsvorsitzenden bis dato leer. Das hat sich nun geändert. Wie die Grünen-Fraktion Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgibt, steht die Nachfolgerin nun fest. Die 37-jährige Jorinda Fahringer wird zukünftig in die Fußstapfen von Mayer treten.

Jorinda Fahringer ist seit 2019 Stadträtin und Geschäftsführerin des grünen Kreisverbandes Karlsruhe Stadt und wurde nun als Fraktionsvorsitzende in der Nachfolge für Zoe Mayer gewählt. Laut Pressemitteilung bringt die 37-jährige Österreicherin mehrere Jahre Berufserfahrung als Juristin in der Hochschul-Verwaltung und als Kommunikations-Beraterin mit. Sie lebt seit 2016 in Karlsruhe. Der Co-Vorsitzende Aljoscha Löffler wurde von der Fraktion ebenso in seinem Amt bestätigt wie die beiden Stellvertreter Renate Rastätter und Johannes Honné. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe/Berlin Von Karlsruhe in den Bundestag: So läuft es in Berlin für die "Frischlinge" Parsa Marvi und Zoe Mayer Leonie Wolf neu im Gemeinderat "Wir danken Zoe Mayer für ihr breites kommunalpolitisches Engagement, das sich von Energie- und Wirtschaftspolitik bis zum Tierschutz aufspannt. Auch innerhalb der Fraktion haben wir von ihrer freundlichen und immer zielstrebigen Art sehr profitiert. Wir wünschen ihr, dass sie grüne Themen und Karlsruher Anliegen nun in Berlin mit ebensolchem Erfolg vertritt“, so die grüne Fraktion. Des Weiteren wird IT-Sicherheitsforscherin Leonie Wolf ab November als Nachrückerin in den Gemeinderat einziehen.

