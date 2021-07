Busse ersetzen Bahnen in Karlsruher Innenstadt: Neue VBK-Fahrpläne während der Sommerferien

In den Sommerferien setzen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ihre Baumaßnahmen für die Kombilösung und zur Sanierung des innerstädtischen Netzes fort. Vom 29. Juli bis 13. September müssen die Karlsruher in Teilen der Innenstadt von Tram und Straßenbahn auf Busse umsteigen.

Während dieser Zeit ist zum einen die Schienenstrecke zwischen Ebertstraße und Rüppurrer Tor komplett gesperrt. Dort werden unter anderem Weichen am Hauptbahnhof-Vorplatz, die Gleise in der Poststraße und das Gleisdreieck Rüppurrer Straße/Ettlinger Straße aufwendig erneuert.

Die Karlstraße bleibt auch in dieser Bauphase weiterhin gesperrt. Hier wird das Gleisdreieck Karlstor für die Kombilösung fertiggestellt.Die drei Bus-Linien 11, 12 und 13 ersetzen die im gesperrten Bereich ausfallenden Trams und Stadtbahnen, die weiträumig umgeleitet werden.

Durch die Ersatzbus-Linien entstehe ein dichter Takt mit der Anbindung aller Haltestellen mit Ausnahme der Poststraße, so die VBK in einer Mitteilung. Die Bus-Linie 10 entfällt in der Bauzeit. Ihr Fahrweg wird von den anderen Ersatzlinien übernommen.