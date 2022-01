Brücke am Adenauerring gesperrt: Frostschäden lassen Beton bröckeln

Leichte Frostschäden haben vermutlich dazu geführt, dass sich an einer Fußgängerbrücke an der Ecke Adenauerring und Linkenheimer Allee mehrere Betonteile aus dem Brückenauflader gelöst haben. Einem Jogger waren die Brocken am Sonntag auf dem darunterliegenden Rad- und Fußgängerweg aufgefallen.

"Die Schäden halten wir nach einer Prüfung für statisch unbedenklich", so Ronald Richter von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe gegenüber ka-news.de. Trotzdem wurde die Brücke vorsorglich abgesperrt, bis das Betonwerk am Montag von Spezialisten begutachtet werden kann. Brückenschäden am Adenauerring



Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden