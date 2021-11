Brennender Öltank sorgt für großen Feuerwehr-Einsatz in Eggenstein-Leopoldshafen

Die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen war am Dienstagvormittag bei einem Brand in Leopoldshafen im Einsatz. In einer Gärtnerei war ein Öltank in Brand geraten. Ein übergreifen der Flammen auf andere Gebäude der Gärtnerei konnte verhindert werden, verletzt wurde niemand.

"Gegen 10.15 Uhr wurde ein brennende Öltank in der Straße "Im Wörth" gemeldet. Durch die alarmierten umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es beim Zerlegen des alten Öltanks mithilfe eines Schweißbrenners zu einer Verpuffung", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung. Bild: Thomas Riedel In der Folge entzündete sich wohl der Restbestand im Tank und fing an zu brennen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der durch die Flammen entstandene Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Alle Bilder zum Einsatz Brand einer Gärtnerei in Eggenstein-Leopoldshafen



