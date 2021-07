Brand in Mehrfamilienhaus sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Oberreut - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Gegen 15:15 Uhr am Freitag wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Geck-Straße in Oberreut gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach der Brand im Bereich eines Kinderwagens, der im Keller unter einem Sicherungskasten abgestellter war, aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, eine Gefahr für die Bewohner bestand laut Polizei nicht.

"Bislang kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Der entstandene Sachschaden beziffert sich derzeit auf geschätzte 30.000 Euro", so die Polizei in einer Pressemitteilung. Noch mehr Bilder vom Einsatz: Feuerwehr in Oberreut im Einsatz



