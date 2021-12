Brand in Jöhlingen: Wohnhaus mit Halle fangen Feuer

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekannt gibt, musste die Feuerwehr am frühen Dienstagnachmittag nach Jöhlingen ausrücken: In der Straße Im Grund hat es im Bereich eines Wohngebäudes mit einer Halle gebrannt.

Ersten Angaben zufolge seien jedoch keine Personen im Gebäude gewesen, so die Polizei. Die Feuerwehr ist vor Ort. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert. Wohnhaus-Brand in Jöhlingen



