Brand in Eggenstein-Leopoldshafen verursacht Schaden von 100.000 Euro

Am Dienstagabend wurde die freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in einem Reihenhaus in der Stuttgarter Straße in Eggenstein-Leopoldshafen gerufen. Die Bewohner der umliegenden Häuer konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Bewohner des brennenden Hauses mussten telefonisch über den Brand informiert werden, da sie nicht Zuhause waren. Die Brandursache ist noch nicht eindeutig geklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe soll es am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, zu einem Brand eines Reihenmittelhauses in der Stuttgarter Straße in Eggenstein-Leopoldshafen gekommen sein. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Eggenstein sei bereits das Wohnzimmer im Erdgeschoss in Brand gestanden. Die Bewohner der Nachbarhäuser konnten eigenständig ihr Wohnanwesen verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die Bewohner des Brandhauses seien hingegen nicht vor Ort gewesen und mussten telefonisch verständigt werden. Feuer in der Stuttgarter Straße in Eggenstein-Leopoldshafen

"Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile oder Nachbarhäuser verhindern. Der vorsorglich vor Ort befindliche Rettungswagen und Notarzt sowie die Notfallhilfe kamen nicht zum Einsatz", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe. Die Brandursache sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, es werde bislang von einem technischen Defekt ausgegangen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 100.000 Euro.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden