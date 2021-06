Bilanz zum Feiertag in Baden-Württemberg: Thomas Strobl spricht sich gegen Angriffe auf Polizisten aus

Nachdem es in Baden-Württembergs Hauptstadt am vergangenen Wochenende zu Ausschreitungen gegen Polizisten gekommen war, wurden am Donnerstag die Kontrollen in den Großstädten verstärkt. Insgesamt sei es am Feiertag zwar ruhig geblieben, dennoch warnte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl am Freitag: "Wenn diejenigen angegangen werden, die für unseren Schutz sprichwörtlich ihre Köpfe hinhalten werden Grenzen überschritten, die deutlich über das persönliche Bedürfnis nach Freiheit hinausgehen. Da hört der Spaß auf und da werden wir auch rigoros dagegen vorgehen."

"Über Fronleichnam ging das Konzept der Polizei perfekt auf – landesweit und ganz besonders auch in der Landeshauptstadt Stuttgart. Ich freue mich, dass Ministerkollege Bayaz nach einer dienstlichen Besprechung im Innenministerium meinem Vorschlag spontan folgte und wir gemeinsam den Polizisten vor Ort persönlich für ihren tollen Job, den unsere Polizei tagein tagaus für uns alle macht, herzlich Dankeschön sagen konnten“, wird Thomas Strobl in einer Pressemitteilung zitiert.

Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-Württemberg. Bild: Bernd Weissbrod/dpa/Archivbild

Insgesamt habe die Polizei am Feiertag in der Landeshauptstadt einen "ruhigen Verlauf der Nacht" erlebt. Auch die Neckarwiese in Heidelberg mit rund 1.400 Personen sowie die innerstädtischen Örtlichkeiten in Mannheim seien zwar am frühen Abend gut besucht gewesen, insgesamt habe vor Ort aber eine friedliche Stimmung geherrscht.

Demo in Karlsruhe: Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Im Stadtgebiet Karlsruhe haben am Fronleichnam-Feiertag sechs Versammlungen zu verschiedenen Themenbereichen stattgefunden: Die zahlenmäßig größte Versammlung mit 800 Teilnehmer habe sich gegen die Corona-Maßnahmen gerichtet. Bei einer Gegendemonstration mit zirka 200 Personen verhinderte die Polizei den Versuch, eine Polizeikette zu durchbrechen.

"Zur Trennung der beiden Lager wurden in der Folge kurzzeitig rund 140 Personen von Polizeikräften umschlossen. Nach den Identitätsfeststellungen wurden 30 Störer aus der Versammlung ausgeschlossen und Platzverweise ausgesprochen. Bei den polizeilichen Maßnahmen kam es vereinzelt zu Widerstandhandlungen sowie Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Gegen mehrere Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

"Wenn Polizisten angegangen werden - da hört der Spaß auf"

Auch am kommenden Wochenende soll die Polizei landesweit einen Fokus auf die Einhaltung der Infektionsschutzregeln legen. Dabei soll die Polizei vor allem in den Abend- und Nachtstunden wieder in den Städten präsent sein und "dort einschreiten, wo es notwendig wird" wie Innenminister Thomas Strobl erklärt.

Am vergangenen Wochenende gab es rund um den Schlossplatz in Stuttgart Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Bild: Christoph Schmidt/dpa

"Nach all den strengen Einschränkungen durch die Corona-Verordnung besteht gerade bei unseren jungen Bürgern eine starke Sehnsucht an Treffen mit Freunden in der Öffentlichkeit. Das verstehe ich soweit total. Aber wenn diejenigen angegangen werden, die für unseren Schutz sprichwörtlich ihre Köpfe hinhalten, also unsere Polizisten, werden Grenzen überschritten, die deutlich über das persönliche Bedürfnis nach Freiheit hinausgehen. Da hört der Spaß auf und da werden wir auch rigoros dagegen vorgehen“, so Strobl abschließend.