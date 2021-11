Betrunkener Radfahrer attackiert und verletzt zwei Polizisten in Karlsruhe

Ein 40 Jahre alter Radfahrer verletzte bei einer Kontrolle am Samstagmorgen in der Südweststadt zwei Polizisten. Der fiel zuvor einem Passenten auf, weil er auf dem Boden lag. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Bei der Kontrolle in der Roonstraße zeigte sich der Mann den Polizisten gegenüber aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. "Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme versuchte er zu flüchten und ging mit erhobenen Fäusten auf die beiden Beamten los. Hierbei versuchte der 40-Jährige auch an die Dienstwaffe der eingesetzten Polizistin zu gelangen. Mithilfe der angeforderten Verstärkung gelang es schließlich, den um sich tretenden Fahrradfahrer zu Boden zu bringen und zu schließen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Mann musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten sowie Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Zwei der vier eingesetzten Polizisten mussten aufgrund ihrer Verletzungen den Dienst vorzeitig beenden.