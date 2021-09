Betrunken und aggressiv: 42-Jährige aus Eggenstein-Leopoldshafen beißt Polizeibeamtin ins Bein

Am Dienstagabend fiel einer 19-Jährigen Autofahrerin eine alkoholisierte Frau auf, die auf der Bahnhofstraße in Eggenstein-Leopoldshafen unterwegs war. Da die Frau sich allerdings sehr aggressiv gegenüber der 19-Jährigen und einem anderen Passanten verhielt, wurde die Polizei verständigt. Bei der Kontrolle der Beamten leistete die Frau heftigen Widerstand und biss sogar eine Beamtin ins Bein. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe sei die 19-jährige Frau mit ihrem Auto, gegen 20 Uhr, die Bahnhofstraße in Eggenstein-Leopoldshafen entlanggefahren, als ihr die 42-Jährige aufgefallen sei. Anschließend habe die 19-Jährige versucht die Frau anzusprechen, woraufhin sie mit Fäusten traktiert wurde. Ein ihr zu Hilfe eilender Mann wurde ebenfalls angegriffen. Beide wurden leicht verletzt. "Als die verständigten Polizeibeamten eintrafen konnte die alkoholisierte Frau angehalten und kontrolliert werden. Hierbei griff sie auch die Polizisten an und biss eine Beamtin ins Bein. Sie widersetzte sich derart, dass sie nur mit Mühe zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Frau, die einen Atemalkoholwert von über einem Promille aufwies, musste in Gewahrsam genommen werden.

