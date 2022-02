Bei Kontrolle in Straßenbahn: 44-Jähriger beleidigt und verletzt Kontrolleur in Karlsruhe

Am gestrigen Donnerstag verletzte ein 44 Jahre alter Mann einen von drei Kontrolleuren in einer Straßenbahn, als diese den Fahrschein des Mannes überprüfen wollten. Der Mann wird angezeigt.

Laut Polizei hatte der Verdächtige zuvor offenbar keine Fahrkarte gelöst und er konnte bei der anschließenden Kontrolle gegen 10.15 keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Auch seine Identität wollte er nicht preisgeben.

"An der Haltestelle Neureut-Kirchfeld habe der Überführte versucht zu fliehen. Als die drei Männer ihn daran hindern wollten, habe er sie beleidigt. Zudem wurde ein Kontrolleur leicht verletzt, als er den Mann festhielt. Beamte des Polizeireviers Waldstadt stellten den Beschuldigten vor Ort und er muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.