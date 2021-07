Baustelle auf B10: Fahrbahn-Sanierung in Fahrtrichtung Wörth beginnt ab Montag

Autofahrer aufgepasst! Seit Anfang Juli 2021 wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe die Fahrbahndecke im Zuge der B 10 zwischen Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe-Knielingen auf einer Länge von rund 2,4 Kilometern erneuert. Die gesamte Maßnahme soll bis Mitte September 2021 andauern und beläuft sich auf Baukosten von rund 2 Millionen Euro, die vom Bund getragen werden. Das Regierungspräsidium plant am kommendem Montag mit der Sanierung der Fahrstrecke in Richtung Wörth zu beginnen.

"Ende dieser Woche wird die erste Bauphase abgeschlossen, so dass ab Montag, 2. August 2021, die rechte Fahrbahnhälfte in Fahrtrichtung Wörth saniert werden kann. Dabei bleiben zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung bestehen", heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Umlegung zwischen 9 und 15 Uhr, nachts und am Wochenende

Die Umlegung des Verkehrs auf die neue Fahrbahnhälfte erfolge tagsüber in verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 Uhr und 15 Uhr oder nachts sowie am Wochenende und soll in sogenannten Arbeitsstellen von kürzerer Dauer durchgeführt werden.

(Symbolbild) Bild: Alexander Hammer

Im Zuge der zweiten Bauphase müsse die Zufahrt von der Honsellstraße auf die B 10 in Fahrtrichtung Wörth ab Montag, 9. August 2021, bis voraussichtlich 13. August 2021 gesperrt werden. Die Umleitung führe über die Rheinbrückenstraße zur Anschlussstelle in Knielingen.

Anschließend wird wiederum in verkehrsarmen Zeiten die Verkehrssicherung abgebaut. "Die nächsten Bauphasen werden an den folgenden, voraussichtlich vier Wochenenden, ausgeführt, für die dann jeweils einstreifige Verkehrsführungen eingerichtet werden. Über die Sperrungen und Umleitungen wird das Regierungspräsidium gesondert informieren", so das Regierungspräsidium abschließend.