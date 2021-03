Baustelle am Karlstor: Diese Bahnlinien werden im April und Mai umgeleitet

Die Arbeiten zur Kombilösung biegen auf die Zielgerade ein. Zwischen April und September finden hierzu im Bereich der Haltestelle Karlstor Baumaßnahmen in insgesamt vier Phasen zur Fertigstellung des Autotunnels statt. Deshalb passen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) ihr Betriebskonzept für die Tramlinien 2, 3, 4 und 6an.

"Fahrgäste werden gebeten, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen zu beachten. Ausführliche Informationen zu der aktuellen Baumaßnahme und dem angepassten Betriebskonzept haben die VBK auch in einen Baustellen-Flyer zusammengestellt. Dieser liegt in den Kundenzentren des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) sowie den Tram-und Stadtbahnen aus. Zudem kann er auf der KVV-Homepage unter kvv.de heruntergeladen werden", erklärt der KVV in einer Pressemitteilung.

Umleitung der VBK-Linien 2, 3, 4 und 6 zwischen Europaplatz und Mathystraße

Wegen Bauarbeiten im Bereich der Haltestelle Karlstor muss der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Europaplatz (Karlstraße) und Mathystraße von Dienstag, 6. April, 4 Uhr, bis Dienstag, 25. Mai, 4 Uhr, vollständig für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Umleitungsplan vom 6. April bis 25. Mai. Bild: KVV

Die Haltestellen Europaplatz (Karlstraße) und Karlstor werden ersatzlos aufgehoben und die VBK-Linien 2, 3, 4 und 6 umgeleitet. Fahrgäste, die aus der Karlsruher Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof bzw. umgekehrt unterwegs sind, können die AVG-Stadtbahnlinie S1/S11 umsteigefrei nutzen oder ab der Haltestelle Mühlburger Tor mit der Linie 3 fahren.

"Im weiteren Jahresverlauf schließen sich ab den Pfingstferien bis September drei weitere Baumaßnahmen an, die dazu dienen, den Fahrgästen mit einer leistungsstarken Bahninfrastruktur auch weiterhin ein attraktives Mobilitätsangebot auf der Schiene bieten zu kön-nen.Die VBK werden ihre Fahrgäste mit separaten Flyern rechtzeitig über das geänderte Betriebskonzept in dieser Zeit informieren", so der KVV weiter.