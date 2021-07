Bauarbeiten in der Blücherstraße: Verkehr in der Weststadt wird ab Montag umgeleitet

Ab dem 12. Juli werden Autofahrer in der Umgebung des Stadtklinikums einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Über längere Zeit sollen dort nämlich verschiedene Baustellen vorgenommen werden, die allerdings laut Aussagen der Bauherren so wenige Beeinträchtigungen wie möglich nach sich ziehen sollen.

Ab Montag, den 12. Juli, werden eine umfangreiche Bauarbeiten beim Städtischen Klinikums stattfinden, wie aus einer Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) hervorgeht. Aufgrund einer Baustelle zur Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) sowie einer Anbindung neuer Wasserrohre ans Leitungssystem, soll die Zufahrt zum Krankenhaus von der Kaiserallee über die Blücherstraße gesperrt werden. Der Auto- und LKW-Verkehr soll daher durch Beschilderung umgeleitet werden. Der Tramverkehr sei von der Baustelle nicht betroffen, wie die Nachricht weiterhin informiert. Andauern solle die Baumaßnahme und die damit verbundenen Sperrungen bis Ende August.

