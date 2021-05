Bauarbeiten in den Pfingstferien am Karl Wilhelm Platz und in der Haid-und-Neu-Straße

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird es während der Pfingstferien gleich zwei größere Baustellen in der Karlsruher Oststadt geben: Die Haid-und-Neu-Straße und den Karl Wilhelm Platz. Zum einen setzt das Tiefbauamt in der Haid-und-Neu-Straße die Arbeiten an der Radroute 15 fort und zum anderen erneuern die Verkehrsbetriebe die Gleise am Karl-Wilhelm-Platz. Die Bürger müssen mit dementsprechenden Umleitungen rechnen.

"Bereits seit Mitte April laufen auf dem Abschnitt zwischen Tullastraße und Ostring die Arbeiten an einem weiteren Teilstück der Radroute 15, welche die Verbindung zwischen dem Durlacher Tor und Hagsfeld verbessert. Hierfür wird, zunächst unter Sperrung eines Fahrstreifens, die Fahrbahn verbreitert um einen separaten Radfahrstreifen markieren zu können. Am Fahrbahnrand entstehen zusätzlich neue Parkplätze", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe. Umleitungen bis Mitte Juli Über den Zeitraum der Pfingstferien soll nun die Erneuerung der Fahrbahnoberflächen sowie eines Kanalabschnitts erfolgen, weshalb die Haid-und-Neu-Straße stadtauswärts zwischen Tullastraße und Forststraße sowie die Einmündung des Ostrings gesperrt werden müsse. Stadteinwärts sei die Haid-und-Neu-Straße zwar durchgehend befahrbar, jedoch könne nicht auf den Ostring abgebogen werden. (Symbolbild) Bild: Carmele/TMC-Fotografie Eine Umleitung sei über die Tullastraße ausgeschildert. Der Fahrrad- und Fußverkehr werde über die Füßlinstraße umgeleitet. Die Erreichbarkeit der Anliegerstraßen im betroffenen Gebiet sei über das umliegende Straßennetz gewährleistet. Nach den Pfingstferien sollen bis Mitte Juli die letzten Arbeiten zwischen Helmert- und Töpperstraße - wieder unter Sperrung eines Fahrstreifens - ausgeführt werden. Gleisbauarbeiten finden vom 25. Mai bis 6. Juni statt Ebenfalls während der Pfingstferien ist von Dienstag, 25. Mai, bis Sonntag, 6. Juni, die Durchfahrt über den Karl-Wilhelm-Platz für den Autoverkehr gesperrt. Nach Angaben der Stadt Karlsruhe könnten Radfahrer und Fußgänger den Platz aber weiterhin passieren, für den Fahrzeugverkehr würden Umleitungen ausgeschildert. Senkrechter Blick auf den Karl-Wilhelm-Platz Bild: Carmele/TMC-Fotografie Betroffen seien zudem die Stadtbahnlinie S2 sowie die Straßenbahnlinien 4, 5 und 6. "Die Linien S2, 4 und 5 werden ab Hauptfriedhof in beiden Richtungen über die Tullastraße umgeleitet. Die Linie 5 fährt ab Tullastraße nicht zum Durlacher Tor, sondern über die Ludwig-Erhard-Allee Richtung Konzerthaus. Die Linie 6 verkehrt während der Pfingstferien nur auf dem Abschnitt Mühlburger Tor (Kaiserplatz) - Entenfang - Daxlanden/Rappenwört und zurück", heißt es abschließend.

