Sanierung Edeltrudtunnel: Autofahrer müssen ab Januar mit neuer Baustelle rechnen

Nachdem im November die erste Bauphase am Edeltrudtunnel abgeschlossen werden konnte, werden die Bauarbeiten zwischen Dienstag, 11. Januar, bis Samstag, 15. Januar fortgesetzt und somit die zweite Bauphase eingeleitet. Das teilte die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. In dieser Phase soll die Verkehrssicherung für die nächste Bauphase aufgebaut werden, weshalb die Nord- und die Südröhre nacheinander gesperrt werden müssen. Der Verkehr wird über die jeweils nicht gesperrt Röhre umgeleitet.

"Ab Montag, 17. Januar, läuft dann der Verkehr in beiden Richtungen wieder auf zwei Fahrstreifen, so dass auch in den Hauptverkehrszeiten nur mit geringen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Während der gesamten Bauzeit bleibt die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 Stundenkilometer im Tunnelbereich bestehen", heißt es in der Mitteilung weiter. Das Ende der gesamten Arbeiten ist für Frühjahr 2023 geplant.

