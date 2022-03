Baseballschläger-Attacke in Karlsruhe: 50-Jähriger Mann muss im Krankenhaus behandelt werden

Ein 50-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochmorgen in der Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe mit einem Baseballschläger angegriffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Laut Polizei musste der Mann mit "erheblichen Verletzungen" am frühen Mittwochmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie der 50 Jahre alte Mann gegenüber der Polizei schildert, soll er gegen 1.40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in der Fritz-Erler-Straße von drei Unbekannten angesprochen und in ein Streitgespräch verwickelt worden sein.

"Einer der unbekannten Männer ging dann zu einem in der Nähe abgestellten Pkw, nahm daraus einen Baseballschläger und schlug mit diesem mehrfach auf den 50-Jährigen ein. Anschließend steigen die Unbekannten in einen schwarzen Daimler-Benz mit Pforzheimer Zulassung und fuhren davon", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Täter wird als zirka 180 Zentimeter groß mit kurzen Haaren beschrieben. Getragen hatte er eine schwarze Bomberjacke. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf die Unbekannten oder den Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-36 11 in Verbindung zu setzen.