Autounfall bei Blankenloch: 34-Jährige leicht verletzt

Am Samstagabend wurde eine 34-jährige Autofahrerin bei einem Unfall an der Einmündung von der Landestraße 559 zur Lorenzstraße leicht verletzt. Darüber informiert die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei soll ein 38-Jähriger gegen 18.45 Uhr mit seinem Auto auf der L559 unterwegs gewesen sein, als er in Lorenzstraße nach links abbog. Hierbei habe der Mann "offenbar nicht" auf die bevorrechtigte 34-Jährige geachtet, die ihm mit ihrem Wagen auf der linken Fahrbahn entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Unfall Kreuzungsbereich Stutensee/Blankenloch



