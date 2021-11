Daniel Fluhrer, Baudezernent der Stadt Karlsruhe, steht bei wohl bei manchen Stadtpolitikern in der Kritik.

"Autoritär, dünnhäutig, Sonnenkönig" - Wie reagiert die Stadt Karlsruhe auf die Kritik an Bürgermeister Fluhrer

Wo ist Daniel Fluhrer? Karlsruhes Baubürgermeister ist seit mehreren Wochen krankgeschrieben. In einem Artikel der "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN) wurde jüngst Kritik an Fluhrer und unter anderem seinem Führungsstil laut. Sogar über einen möglichen Rücktritt wird spekuliert. Was ist da dran? Die Stadt Karlsruhe nimmt gegenüber ka-news.de Stellung zu den Vorwürfen.

Karlsruhes Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos) ist aktuell seit mehreren Wochen krankgeschrieben und bleibt es wohl auch bis Ende des Jahres. Und das, wo doch die Eröffnung des Karlsruher Stadtbahntunnels und damit die (Teil-)Fertigstellung des Mega-Projekts des vergangenen Jahrzehnts ansteht. Vorwurf: Fluhrer soll zu "autoritär" sein Die "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN) nahmen die Krankschreibung zum Anlass, sich im politischen Karlsruhe ein Bild von Fluhrers bisheriger Arbeit zu machen. In einem Bericht, der am Dienstag erschien, wird der Baubürgermeister als "autoritär und dünnhäutig" bezeichnet. Ein Stadtrat - dessen Namen nicht genannt wird - wirft Fluhrer selbstdarstellerisches Verhalten in Sachen Landratsamt-Gestaltung vor. "Wie ein Sonnenkönig habe er sich da präsentiert", schreibt die Tageszeitung. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Er regiert in Karlsruhe: Bürgermeister Daniel Fluhrer - ein Einblick in Dezernat 6 Auch das Verhältnis zwischen Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und Fluhrer wird thematisiert. So soll Mentrups Führungsstil "mitverantwortlich für die schmerzliche Wunde im Baudezernat" sein. Der OB würde seinen Dezernenten "geradezu an die Wand spielen" und ihm wenig Beinfreiheit lassen. Quelle auch hier ein anonymer Stadtrat. Bild: Tim Carmele Des Weiteren hätte Fluhrer laut den BNN ursprünglich auf das Amt als Leiter des Stadplanungsamtes geschielt, welches heute Anke Karmann-Wössner leitet. "Als Stadtplaner war Fluhrer nicht gut genug, als Baubürgermeister schon", soll es 2018 bei seinem Amtsantritt geheißen haben. Auch über ein mögliches vorzeitiges Ausscheiden des Baudezernenten aus den genannten Gründen spekuliert die Tageszeitung. Das sagt die Stadt zu den Vorwürfen Eine offizielle Äußerung der Stadt zu den Vorwürfen ist nicht Teil des Artikels. ka-news.de bittet daher die Verwaltung um eine Stellungnahme. Hier hält man sich allerdings bedeckt. "Die anonym geäußerte Kritik kann nur von den Absendern selbst erläutert werden", so die Stadt gegenüber der Redaktion. "Als Arbeitgeberin kommentiert die Stadt Karlsruhe entsprechende Wertungen selbstverständlich nicht." Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Bezahlbares Wohnen gegen Klimaschutz: Karlsruher Volkswohnung stehen auch nach Corona vor großen Herausforderungen Ein klares Nein antwortet die Stadt allerdings auf die Frage, ob Fluhrer vorzeitig sein Amt niederlegen könnte. "Über Herrn Fluhrers Krankmeldung hinaus liegen der Stadtverwaltung keine anderslautenden Informationen vor. Bürgermeister Daniel Fluhrer ist aktuell krankgeschrieben. Der Oberbürgermeister, Kollegen und Mitarbeitende wünschen ihm baldige Genesung." "Diese vermeintliche Information überrascht sehr" Auch zu dem wohl gestörten Verhältnis zischen OB Frank Mentrup und Fluhrer bezieht die Stadt Stellung: "Oberbürgermeister Frank Mentrup schätzt Baubürgermeister Daniel Fluhrers große Expertise. Im Ringen um die bestmögliche Gestaltung um die Stadt pflegen Oberbürgermeister und Bürgermeister einen offenen, engagierten Austausch, in dem fachliche Kontroversen explizit gewünscht sind." Karlsruhes Bürgermeister Daniel Fluhrer am Gewinnermodell. Bild: Carsten Kitter Dies gelte für alle Führungskräfte der Stadt Karlsruhe, ihrer Tochterunternehmen und Beteiligungen. Es sei dem Oberbürgermeister wichtig, dass "auf allen Ebenen sehr fachkundig, gut vorbereitet, entschlossen und zugleich wertschätzend diskutiert und zielorientiert gearbeitet werde", heißt es. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Ein 200 Millionen Euro teurer Hochhaus-Komplex: So wird das neue Karlsruher Landratsamt aussehen Ob Fluhrer tatsächlich an der Stelle als Leiter des Stadtplanungsamtes interessiert war, möchte die Stadt nicht kommentieren. "Selbstverständlich äußert sich die Stadtverwaltung nicht öffentlich zu Personen, die sich für eine zu besetzende Stelle interessieren oder bewerben. Diese vermeintliche Information aus den BNN überrascht sehr."

