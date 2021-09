Aufs Handy geschaut: 13-Jährige wird in Karlsruhe von Straßenbahn erfasst und leicht verletzt

Am Montagmorgen kam es an der Straßenbahnhaltestelle "Karl-Delisle-Straße" zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einer 13-Jährigen. Das Mädchen wurde von der Bahn am Arm touchiert und leicht verletzt.

"Gegen 6.45 Uhr lief das Mädchen im Bereich der Straßenbahnhaltestelle und hantierte an ihrem Handy. Sie stand zu nah am Gleisbereich und bemerkte die aus Rheinstetten einfahrende Bahn nicht. Bei diesem Zug handelte es sich um einen Schnellzug, der die Haltestelle nur passiert, ohne anzuhalten. Der Straßenbahnführer erkannte zu spät, dass das Mädchen zu nah an den Gleisen stand und erfasste das Kind am Arm. Das Mädchen wurde gestreift", so die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Obwohl der Straßenbahnfahrer ein lautes Warnsignal gab und die Geschwindigkeit verringerte konnte der Zusammenprall nicht vermieden werden. In diesem Zusammenhang weiß die Polizei darauf hin, dass im Straßenverkehr von jedem aktiven Verkehrsteilnehmer die volle Aufmerksamkeit gefordert ist.

