Menschen aus der Ukraine kommen am Bahnhof von Przemysl in Polen an. (Symbolbild)

Aufruf: Evangelische Jugend Baden sucht Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge

Die Evangelische Jugend in Baden hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, Unterbringungsmöglichkeiten und weitere Hilfen für Flüchtlinge aus der Ukraine anzubieten. Das gab der Evangelischer Oberkirchenrat in einer Pressemitteilung bekannt. "Die Evangelische Jugend Baden ist bestürzt über den neu ausbrechenden Krieg inmitten Europas. In dieser dramatischen Lage muss, wo immer möglich, konkrete Hilfe angeboten werden“, erklärte Landesjugendpfarrer Jens Adam (Karlsruhe).

"Das Evangelische Kinder- und Jugendwerk Baden bittet alle Bezirksjugenden und Verbände zu prüfen, ob konkrete Unterbringungs- und Hilfsangebote für aus der Ukraine flüchtende Menschen ermöglicht werden können“, sagt Adam. Das Kinder- und Jugendwerk werde dabei gerne fachlich und organisatorisch unterstützen. In dem Aufruf heißt es weiter: "Wir stehen wie die gesamte Evangelische Jugend in Deutschland in unserem Bekenntnis und Einsatz für den Frieden unverrückbar an der Seite unserer kirchlichen Partner in der Ukraine und Russland. Wir verurteilen den Überfall der russischen Streitkräfte auf die Ukraine und das dadurch bewusst in Kauf genommene Leid, das über alle dort wohnenden Menschen gebracht wird."

