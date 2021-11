Aufgrund von Corona: Weihnachtsmarkt in Durlach fällt aus

Am heutigen Tag gab die Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V. (Arge) bekannt, dass der Weihnachtsmarkt in Durlach nicht stattfinden werde. Das liege in erster Line an einem befürchteten Fernbleiben von Kunden und Verkäufern

Der Weihnachtsmarkt am Rathaus in Durlach findet dieses Jahr nicht statt, wie der Veranstalter Arge e. V. bestätigt. Grund dafür sei hauptsächlich die Coronasituation, so wie die "vermutlich bevorstehenden 2G-Regeln", die viele potenzielle Marktbesucher abschrecken könnten. Einige Schausteller und Verkäufer seien aus diesem Grund bereits abgesprungen oder konnten sich während der Pandemie nicht halten.

