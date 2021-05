Auf frischer Tat ertappt: Mutmaßliche Enkeltrick-Betrügerin in Karlsruhe verhaftet

Ein in Karlsruhe lebender 82-Jähriger erhielt am Dienstagmorgen einen Anruf. Die Person am anderen Ende gab sich als seine Enkelin aus behauptete wohl einen Betrag in Höhe von 30.000 Euro zu benötigen.

"Nachdem der Geschädigte Verdacht geschöpft und nach Kontaktaufnahme mit seiner echten Enkelin den Betrugsversuch bemerkt hatte, wandte er sich an die Polizei. Die 23-jährige Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf bei dem Versuch, das vermeintlich vom Geschädigten bereitgestellte Bargeld abzuholen, vorläufig festgenommen werden", erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

