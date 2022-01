Auch für Karlsruhe: Wetterdienst warnt vor Frost und Glätte im Südwesten

Frost und Glätte haben in Baden-Württemberg für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Trotzdem gab es in der Nacht nur einzelne Unfälle, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte.

Der Deutsche Wetterdienst warnte im Südwesten vor Frost und Glätte wegen überfrierender Nässe und etwas Schnee. Die Wetterexperten rechneten mit Temperaturen bis zu minus 4 Grad. Im Laufe des Tagen erwarten die Meteorologen Regen und Schnee.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden