Noch vor einigen Monaten hätte man das Bild einer aktuellen Tankstellenpreistafel wohl für Fotomontage gehalten. Nicht zuletzt dank des Ukrainekrieges sind astronomisch hohe Spritpreise jedoch Realität. Grund genug, den ÖPNV attraktiver und günstiger zu gestalten, findet die Linksfraktion Karlsruhe. Daher reichte sie einen Antrag vor dem Gemeinderat ein, das bundesweite "9 für 90" Paket erschöpfend zu nutzen. Nach Kommunikation mit der Stadt wurde der Antrag jedoch nicht zur Abstimmung gebracht.

26. April

20:40 Antrag erledigt

Nach einem internen Fehler bei der Stellungnahme und weiterer Kommunikation zwischen der Linken-Fraktion und Stadtverwaltung kündigt Oberbürgermeister Frank Mentrup an, die Stellungnahme zum Antrag noch einmal zu überarbeiten. Daher wird am Dienstag nicht über den Antrag abgestimmt.

20. April

15:43 Hier kommt die Aktualisierung rein

Autoverkehr reduzieren, abgassparend fahren, immer öfter auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als Alternative zurückgreifen - was früher vor allem Argumente des Klimaschutzes waren, wird nun auch aufgrund der immer höheren Spritpreise besprochen. Auch bei der Bundesregierung werde dieses Problem thematisiert, weshalb sie die Initiative "9 für 90" startete.

Die Linke Karlsruhe fordert Umsetzung von der Stadt

Für drei Monate (geplant ab Juni) solle ein Monatsticket des regionalen beziehungsweise stadtweiten ÖPNV nur neun Euro kosten, was durch eine Finanzierung des Bundes gedeckt werde. Während es nun an einzelnen Stadtverwaltungen und Verkehrsbetrieben ist, die Initiative auch umzusetzen, möchte die Fraktion der Linken in Karlsruhe noch einen Schritt weitergehen.

Der Karlsruher Gemeinderat im Rathaus Bild: Verena Müller-Witt

"9 für 90" solle laut der Linken als Sprungbrett für die Verkehrswende genutzt werden. Sie brachte daher einen Antrag vor den Gemeinderat, der Folgendes fordert:

Die Fördermittel des Bundes für "9 für 90" sollen genutzt werden, um ein Reallabor für die Mobilitätswende durchzuführen. Gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) soll die Stadt eine größere Werbekampagne um "9 für 90" starten. Die Stadt soll Maßnahmen erarbeiten, um innerhalb der drei Monate bestmögliche Angebote innerhalb des ÖPNVs anzubieten. Dazu gehöre eine engere Taktung des Bahnverkehrs. Teil des Reallabors soll eine bis auf wenige Ausnahmen völlig autofreie Innenstadt sein.

Innerhalb des Straßenzirkels, bestehend aus Waldhornstraße, Fritz-Erler-Straße, Kriegsstraße, Karlstraße, Akademiestraße und Hans-Thoma-Straße solle das gesamte Innenstadtgebiet für den Autoverkehr gesperrt werden. Von dieser Sperre ausgenommen seien "Lieferverkehr und Fahrzeuge zugunsten von körperlich beeinträchtigten Menschen", so der weitere, von der Linksfraktion unterschriebene Antrag.

Mobilitätswende und autofreie Innenstadt sollen kostengünstig erprobt werden

Als Hauptgrund für diesen Antrag für eine autofreie Innenstadt im Rahmen der Bundesinitiative führt Die Linke vor allem die Gelegenheit an. "Der Beschluss der Bundesregierung zur Reduzierung der Kosten für den ÖPNV stellt eine einmalige Möglichkeit für Karlsruhe dar", heißt es im Antrag. "Die Attraktivität des ÖPNV wird durch die ermäßigten Fahrpreise unmittelbar steigen und könnte etwa durch erhöhte Taktung noch verbessert werden."

Das Vorstandskollektiv der Linke-Fraktion, bestehend aus den Stadträten Mathilde Göttel, Lukas Bimmerle und Karin Binder (v.l.) unterschrieb den Antrag für ein Reallabor. Bild: Bildmontage ka-news/Die Linke Karlsruhe

Das parallel eröffnete Reallabor einer autofreien Innenstadt solle in diesem Zuge "eine Werbung für den Umstieg vom Auto sein und einen langfristig positiven Effekt für den ÖPNV und die Mobilitätswende für den Klimaschutz haben", so der weitere Antrag. Da man sich dabei auf Bundesfördermittel berufe, könne die Verkehrswende so "ohne größere finanzielle Aufwendungen kann die notwendige Mobilitätswende erprobt und dafür geworben werden."

Stadtverwaltung zeigt sich skeptisch

Bei der Stadtverwaltung stößt der Antrag allerdings schon jetzt auf tendenzielle Ablehnung. Wie sie in einer Stellungnahme zu diesem Antrag kundgibt, "empfiehlt sie den Antrag abzulehnen". Während sie den ersten beiden Punkten der Linken zustimmt, gibt sie an "dass eine Förderung des Personennahverkehrs durch '9 von 90' und eine damit verbundene Werbekampagne bereits fest eingeplant sind".

Zweiter und dritter Punkt des Antrags der Linken sei dabei schon problematischer. Insbesondere deswegen, da die Initiative "9 von 90" nur drei Monate dauere. "Aufgrund der Kurzfristigkeit des Angebots und der auf drei Monate begrenzten Dauer ist eine Verdichtung des ohnehin sehr guten ÖPNV-Angebots nicht möglich, da hierfür weder fahrzeugseitig noch personell die erforderlichen Ressourcen kurzfristig gesteigert werden können."

Entscheidung am 26. April

Eine autofreie Innenstadt wiederum werfe zusätzliche rechtliche Probleme auf: "Das Sperren von Straßen ist nur unter Einhaltung der bundesweit geltenden Vorgaben der Straßenverkehrsordnung zulässig. Im rechtlichen Sinn handelt es sich bei einem sogenannten 'Reallabor' entweder um einen Verkehrsversuch oder eine Veranstaltung im öffentlichen Straßenverkehrsraum", so die Stadt in ihrer Stellungnahme.

Schon die in der Stadt Karlsruhe vorbereiteten Reallabore haben sich in ihrer Realisierung als sehr komplex erwiesen - besonders juristisch, wie die Stadt erklärt. "Vor diesem Hintergrund erscheint ein "Reallabor" in dem zeitlich und räumlich beantragten Umfang nicht ansatzweise umsetzbar und wäre unabhängig davon mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht leistbar", wie die Stellungnahme schließt.

Ob dieser Antrag aber abgelehnt oder doch angenommen oder abgewandelt werden wird, entscheidet sich voraussichtlich erst am Dienstag, 26. April, zur Sitzung des Karlsruher Gemeinderats.